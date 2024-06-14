Доступный аналог Toyota Camry получил АКП и улучшенную комплектацию: что с ценой

Компания Chery готовится к старту продаж обновленного седана Arrizo 8

Компания Chery сообщила, что новую версию Arrizo 8 представят 16 июня. Она будет оснащена новой трансмиссией и компьютерной платформой. Этот популярный седан в России уже заменяет Toyota Camry в некоторых ведомствах.

Седан оснащен новой 8-ступенчатой АКП Fuzhen и 2,0-литровым двигателем Kunpeng Power. Это первая коробка передач независимой разработки Chery, ее часто используют в новых моделях. Обновленный Chery Arrizo 8 будет иметь максимальную мощность 187 кВт (254 л.с.) и пиковый крутящий момент 390 Н·м, что соответствует текущей модели.

Chery Arrizo 8

Также Chery Arrizo 8 с 1,6-литровым мотором получит однокристальную мультимедийную систему Qualcomm Snapdragon 8155. Сиденье переднего пассажира будет оснащено электрорегулировкой в четырех направлениях. Также известно, что седан получит новый кристально-серый цвет.

Ожидается, что цена Chery Arrizo 8 High-Energy Edition будет начинаться от $13 800.

Chery Arrizo 8

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Источник: Ithome