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Автомир больше не увидит эти 2 легендарные модели — выпуск прекратят в 2025 году

Porsche с 2025 года прекратит выпуск двух своих культовых спорткаров

Топ-менеджер Porsche Михаэль Штайнер еще в 2023 году анонсировал планы сохранить модели 718 Cayman и Boxster (кодовое название 982) с двигателями внутреннего сгорания и их электрические замены (983). При этом Штайнер заверил, что ситуация на рынке сыграет решающую роль в этом вопросе, но не станет определяющим фактором.

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Но, несмотря на обещания, «конец производства всех моделей 982 запланирован на октябрь 2025 года». Об этом у себя в соцсетях написал обозреватель Зерин Дубе, специализирующийся на материалах о технологиях и автомобильной тематике.

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Запуск производства электрических версий моделей 718 Cayman и Boxster запланирован на 2025 год, в прошлом году Porsche объявила о реконструкции сборочного цеха в немецком городе Цуффенхаузен. Таким образом, в Porsche подтвердили планы по сборке экологически чистых 718 на той же линии, что и бензиновые спортивные автомобили. В рамках внедренной системы Flexiline возможна сборка электромобилей и моделей с ДВС, для этого достаточно только переключить производственный цикл.

Porsche 718 Cayman
Porsche 718 Cayman

Модели Boxster и Cayman уже исчезли с европейского рынка, в Porsche заявили, что обновление моделей 982 для того, чтобы соответствовать актуальным требованиям ЕС по кибербезопасности, слишком затратно. Поэтому руководство компании приняло решение прекратить их продажи, выпуск дизельной модели Macan свернули по этой же причине – теперь будут производить только электрическую версию.

Porsche Boxster
Porsche Boxster
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Источник: 32cars.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Unsplash | Porsche
14.06.2024
Фото:Unsplash | Porsche
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