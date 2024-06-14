Автомобили скорой смогут таранить машины? Водители высказались

За рулем: большинство водителей не против того, чтобы скорые таранили другие авто

В Совфеде предложили разрешить автомобилям скорой помощи таранить другие машины, если они в критической ситуации мешают проезду. Водителя скорой предлагается наделить правом принимать решение о таране в случае необходимости такового и освободить его от ответственности перед собственником автомобиля, с которым произведено столкновение.

Мы решили узнать, что думают автомобилисты по этому поводу, и провели опрос среди подписчиков «За рулем» в Viber. Выяснилось, что около 20% из почти 3 тысяч респондентов категорически не согласны с тем, что у водителя скорой может быть такое право.

При этом немногим меньшая по численности группа (17%) придерживается кардинально иного мнения: они считают, что иногда другого выхода нет и если речь идет о спасении пациента, таран нужно разрешить.

Им вторит и большинство (63%), считая таран оправданной мерой в критической ситуации, но они считают, что введение такой меры возможно только в том случае, если все нюансы будут детально прописаны в законе.

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Напомним, активное обсуждение темы началось после недавнего случая в Санкт-Петербурге, когда скорая, перевозившая 14-летнюю девочку, в течение 10 минут не могла покинуть двор из-за женщины на легковушке, которая блокировала проезд.