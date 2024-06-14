На гонке RFC Кавказ установлен мировой рекорд – 47 спецучастков за 8 дней!

В России прошел этап одной из сложнейших гонок в мире – Rainforest Challenge

На днях на Северном Кавказе завершился этап одной из самых сложных гонок в мире, которая называется Rainforest Challenge. На этапе RFC Russia Caucasus 2024 в трех категориях принимали участие 12 лучших трофи-гонщиков из Черкесска, Махачкалы, Нальчика, Владивостока, Санкт-Петербурга, Нартана, Краснохолмского. Отметим, что в России Rainforest Challenge официально проводится с 2013 года, и начиная с прошлого года партнером российской серии гонок является бренд VOLGA-Oil.

Первые четыре дня гонки проходили в живописном месте на берегу реки Бешенка в окрестностях столицы Кабардино-Балкарской республики города Нальчика. В первый день гонок, 25 мая, шел проливной дождь, что, по словам одного из организаторов, руководителя клуба «4х4» Олега Хужокова, порадовало участников заезда.

«Такие погодные условия идеально подходят формату и названию гонки (Rainforest Challenge – испытание тропическим лесом). На этапах - косогорье, болотистые и каменистые местности. Есть особые участки – короткие, но повышенной сложности: на них экипажу дается всего 15 минут. Это, конечно, требует подготовки и самой машины, и экипажа. Среди участников - опытные гонщики», – отметил Олег Хужоков.

На второй день трассы стали более сложными, оттого и более интересными. Часть секций располагались на лесистых склонах гор, другие пролегали по руслу горной реки. Крутые подъемы и спуски, огромные камни, вода, поваленные деревья и извилистые маршруты – всё это классика RFC. На третий день трасса пролегала по рекам в предгорных районах, большую часть времени шел дождь.

На самом сложном этапе машины получали гидроудары, повреждали колеса и кузова, рвали тросы при попытках преодолеть препятствия. В итоге часть машин вытащил эвакуатор. Временами казалось, что гонка для некоторых экипажей окончена. Но нет! На RFC приезжают только экипажи, готовые преодолевать любые препятствия. Между этапами команды ремонтировали машины и продолжали гонку, борясь за победу.

После трех дней гонок по территории Кабардино-Балкарии, участники RFC Caucasus 2024 переместились в Ставропольский край, разбив лагерь возле станицы Ессентукской. Перед новыми этапами кто-то отправился в туристический тур по самым красочным местам Кавказа, а большинство экипажей свободное время для ремонта автомобилей.

Три последних дня гонки погода удивляла резкими перепадами от обжигающего тепла до ливней. Секции располагались в лесных чащах, на болотах и на обрывистых склонах у реки. В один из дней резко похолодало и начался град размером с перепелиное яйцо, сопровождающийся ливнем и сильным ветром. Но, несмотря на капризы погоды, экипажи продолжили прохождение трассы.

На RFC Кавказ был поставлен мировой рекорд по количеству секций в рамках одного соревнования – их было 47 штук всего за 8 дней! К сожалению, не все участники смогли пройти до конца этот путь, три экипажа выбыли перед самым финишем по причине сильных повреждений автомобилей. По итогам семи соревновательных дней были определены сильнейшие экипажи в своих категориях. До конца года пройдут еще несколько этапов RFC Russia, по итогам которых будет определена команда, которая представит Россию на финале RFC, который традиционно проходит в Малайзии.

Rainforest Challenge – одна из самых сложных в мире гонок, состоит из коротких секций, которые можно преодолеть на пределе возможностей современных спортивных внедорожников. Обычно ее проходят менее половины стартовавших экипажей. В финальной гонке участвуют самые опытные экипажи из десятков стран.

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