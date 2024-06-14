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Эксперты выяснили, сколько россияне тратят на такси и каршеринг — расходы растут

Расходы россиян на услуги такси и каршеринга выросли за год на 9%

Россияне стали больше тратить на поездки в такси, средний чек в апреле-мае текущего года составил 498 рублей, это на 9% выше, чем за аналогичный период в прошлом году. Такой статистикой поделились специалисты аналитического ресурса «Чек Индекс».

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В ходе проведенного в июне исследования эксперты выяснили, что средний чек в Москве увеличился на 10% и достиг 792 рубля. В целом количество поездок россиян на такси по России выросло на 2% за год, а по Москве — на 5%. В пресс-службе «Чек Индекса» подчеркнули, что значимый объем поездок традиционно фиксируется в январе-апреле и августе-декабре. В период майских праздников и летнего сезона наблюдается снижение спроса.

«Однако в мае текущего года более высокий спрос, на фоне потребительской уверенности и возросшего туристического трафика в крупные города», – уточнили в пресс-службе.

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По мнению специалистов, на изменение спроса на поездки в такси оказали такие факторы, как рост мобильности россияне, восстановление офлайн-форматов деловой активности, а также рост внутреннего туризма.

Также специалисты «Чек Индекса» указали на активное использование потребителями личных автомобилей, каршеринга и общественного транспорта. Причем эксперты отмечают, что на величину среднего чека повлияли не только выросшие траты на обслуживание, лизинг автомобилей, но и расходы самих водителей и издержки таксопарков, а также алгоритмы балансирования спроса и предложения.

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Источник: gazeta.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 1
14.06.2024
Фото:АГН «Москва»
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