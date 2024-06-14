Фура легла на бок: в Башкирии три человека погибли в страшном ДТП

Три человека погибли в Башкирии при столкновении легковушки с грузовиком

Днем 14 июня авария случилась на 85 км автодороги Серменево — Амангильдино — Баймак в Абзелиловском районе. Выехавший на место руководитель Госавтоинспекции региона Владимир Севастьянов пояснил, что столкнулись Renault Logan и «Валдай».

От сильного удара легковой автомобиль отбросило с обочины в кювет, он перевернулся. Водитель и два пассажира умерли на месте. Большегруз лег на бок.

Подробности аварии выясняются.

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Источник: telegram-канал руководителя Госавтоинспекции РБ Владимира Севастьянова