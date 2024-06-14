Что будет с ценами на машины из-за санкций против Мосбиржи? Эксперты объяснили

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Эксперты рассказали, как снижение курса рубля отразится на авторынке России

Снижение курса рубля на фоне приостановки Московской биржей торгов валюты может спровоцировать рост цен на автомобили, ввозимые в Россию по схеме параллельного импорта. К такому выводу пришли эксперты автоотрасли.

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«Машины, которые везутся из Китая или через него, не должны подорожать, потому что расчеты за них производятся в юанях. Автомобили, которые поступают из Европы окольными путями через несколько платежных каналов, могут вырасти в цене», – считает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

Он подчеркнул, что стоимость повышается исходя из общей обстановки на рынке, но дилеры могут воспользоваться моментом неопределенности с валютными торгами, чтобы заработать, особенно на фоне ожиданий роста ставок утилизационного сбора.

«Причин, которые влияют на ценообразование, много. Нужно смотреть на то, смогут ли покупатели «переварить» еще большие суммы, но пока они вполне мирятся с высокими ценами. Я думаю, что, если дилеры прибавят еще 5%, принципиально на спрос это не повлияет, особенно сейчас, когда все находятся в ожидании повышения утилизационного сбора», – предположил Кадаков.

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Основатель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев отметил, что снижение курса рубля станет ощутимым в ценах на товары, включая официально импортируемые автомобили, минимум в течение трех месяцев.

«Если будет сильная девальвация, это повлияет на цены напрямую, и пока совсем непонятно, что будет с курсом. Автомобили, которые везут по параллельному импорту, при падении рубля дорожают сразу. На те, что поставляются дистрибьюторами в готовом виде, это влияет через 3-4 месяца», — объясняет Мосеев.

На стоимости автомобилей, сборка которых происходит в РФ, снижение курса рубля отражается в течение полугода, это касается и китайских марок, выпуск которых тоже налажен в нашей стране, подытожил Мосеев.

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Источник: Газета.Ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Валерий Шарифулин/ТАСС
Количество просмотров 2
14.06.2024
Фото:Валерий Шарифулин/ТАСС
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