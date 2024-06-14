Раскрыта стоимость ремонта популярнейшего «китайца» после аварии

Fit Service: починить Chery Tiggo 7 Pro Max после ДТП обойдется в ₽200 тыс.

Починить автомобиль Chery Tiggo 7 Pro Max после аварии обойдется почти в 200 тысяч рублей, выяснили специалисты Fit Service. «Восстановительный» набор после ДТП будет стоить 196,7 тысячи рублей. Замена капота ударит по карману больше всего (48 тысяч рублей).

Что касается стоимости других запчастей, то новое лобовое стекло стоит 44 тысячи, а задний бампер 26,9 тысячи рублей. Замена фары обойдется в 17,2 тысячи, переднего крыла в 18,4 тысячи, а решетки радиатора в 18,9 тысячи рублей.

Chery Tiggo 7 Pro Max

Также специалисты назвали стоимость чаще всего использующихся при ремонте и обслуживании деталей. Передняя и задняя ступицы Chery Tiggo 7 Pro Max стоят 4,5 и 8,5 тысячи рублей соответственно, за АКБ придется отдать 7,5 тысячи рублей, а за тормозные диски 6,8 тысячи рублей.

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Источник: Autonews