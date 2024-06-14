В опрокинувшемся авто сгорели заживо парень и девушка: подробности страшного ДТП

На трассе в Шаранском районе Башкирии два человека погибли в загоревшейся машине

14 июня в Шаранском районе в 4.00 произошла страшная авария. В региональном ГИБДД сообщили, что 20-летний водитель Lada Priora не справился с управлением и вылетел в кювет на 17-м км автодороги Шаран-Новобалтачево-Андреевка.

Машина ударилась об электроопору и загорелась. Уточняется, что у водителя не было прав. Он сам и его 19-летняя пассажирка скончались на месте. Еще одна 21-летняя пассажирка госпитализирована.

Обстоятельства смертельной аварии выясняются.

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Источник: Telegram-канал Госавтоинспекции Башкортостана