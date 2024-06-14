Возможно мошенничество: юрист указал на риски при упрощенной схеме оформления ДТП

Юрист Русяев объяснил, что будет после увеличения лимита выплат по европротоколу

Упрощенная схема оформления ДТП не предполагает независимой оценки всех обстоятельств произошедшего, и этим могут воспользоваться недобросовестные водители. Таким мнением поделился юрист Илья Русяев.

В рамках упрощенной схемы оформления ДТП – европротокола, участники аварии могут сами без участия инспектора ГАИ зафиксировать обстоятельства аварии и обратиться в страховую компанию за выплатой. Одним из условий является ограничение суммы ущерба, не превышающей установленный лимит.

Повышение лимита до 200 тысяч рублей позволит расширить область применения упрощенной схемы оформления ДТП. Нагрузка на ГАИ сократится – инспекторам не придется выезжать на мелкие аварии с незначительным ущербом, подчеркнул Русяев.

«Однако существует опасение, что увеличение лимита страховых выплат может привести к росту мошенничества со стороны недобросовестных водителей, стремящихся получить необоснованные выплаты от страховых компаний. При упрощенной схеме оформления ДТП отсутствует независимая оценка обстоятельств происшествия, что открывает возможности для злоупотреблений, – объясняет юрист.

Чтобы исключить риск мошенничества, страховщикам нужно усилить меры контроля и проверки заявленных случаев ДТП, зарегистрированных по упрощенной схеме. Это может обернуться дополнительными расходами и ростом тарифов для автовладельцев. Также увеличение лимита может косвенно повлиять на стиль вождения некоторых водителей, которые в стремлении получить более высокие суммы возмещения в случае ДТП не будут осторожничать на дороге, предупреждает юрист.

В целом инициатива повышения лимита страховых выплат по европротоколу призвана оптимизировать процесс урегулирования мелких аварий. Но в процессе ее реализации нужно пресечь возможное мошенничество и обязать страховщиков и регулирующие органы контролировать процесс, подытожил Русяев.

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Источник: Главный региональный