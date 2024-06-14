Дилеры раскрыли секреты выбора китайских машин с пробегом

Эксперт Ковалев: при покупке подержанной машины из КНР важно учесть год выпуска

Дилеры китайских автомобильных брендов указали на нюансы выбора таких машин с пробегом. Эта тема набирает актуальность, так как в России становится все больше машин из КНР.

Так, глава пресс-службы ГК «Expocar» Александр Ковалев отметил, что качество китайских автомобилей за последние 5-7 лет заметно улучшилось, поэтому выбирать нужно из моделей, вышедших не раньше этого срока.

Глава департамента автомобилей с пробегом ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Гришаков рекомендует выбирать китайские автомобили не старше 2-3 лет, поскольку обычно они еще на гарантии. В числе основных недостатков он назвал сбои электроники, отметив при этом, что они зачастую легко устраняются.

Член совета директоров ГК «Долавто» Сергей Климов заявил, что особых минусов китайских машин с пробегом нет, они ломаются, гниют и требуют внимания точно так же, как и любые другие. Поэтому, по его мнению, выбор делать нужно, исходя из цены и состояния автомобиля, как и в случае покупки любой машины.

Ранее «За рулем» назвал спортивного «китайца», который заметно подешевел в России.

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Источник: Автостат