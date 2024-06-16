Илон Маск: устройствам Apple не место в компании Tesla

Маск предупредил, что союз Apple и ChatGPT – большой риск для пользователей

Генеральный директор Tesla Илон Маск пригрозил, что запретит сотрудникам в своих компаниях использовать устройства Apple. Заявление, сделанное в соцсети X (запрещена в России), последовало за сообщениями о том, что Apple интегрирует ChatGPT в свои операционные системы.

Недавно стало известно, что Apple работает над интеграцией искусственного интеллекта в свои новейшие устройства, представив собственную переупаковку и переименовав в «Apple Intelligence». Когда пользователь захочет прибегнуть к интеллектуальному помощнику Siri, искусственный интеллект может использовать ChatGPT для ответа на сложные запросы, которые невозможно обработать на устройстве.

Маск намекнул, что это повлечет за собой проблемы с безопасностью данных пользователей.

«Apple понятия не имеет, что на самом деле происходит, когда они передают ваши данные OpenAI», — сказал Маск.

В заявлении Apple говорилось, что соглашение об отправке данных в OpenAI предполагает несколько мер защиты пользователей, включая запрет того, чтобы частные данные хранились на серверах OpenAI.

Илон Маск изначально был соучредителем Open AI, но покинул компанию и позже подал в суд, утверждая, что она предала свою первоначальную миссию по открытию исходного кода и «разработке AGI на благо человечества».

У него также была публичная ссора с генеральным директором OpenAI Сэмом Альтманом, кроме того, он в прошлом конфликтовал с генеральным директором Apple Тимом Куком.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Сarscoops