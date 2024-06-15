Этот российский регион снова стал лидером по количеству случаев по ОСАГО

Страховщики выяснили, в каких регионах чаще обращаются за выплатами по ОСАГО

Лидером по частоте страховых случаев по ОСАГО за период с 1 апреля 2023 года по 31 марта 2024 года стала республика Дагестан – этот показатель здесь составил 8,5%. Второе место – у Ингушетии (7,8% случаев). Замыкает тройку лидеров Чеченская республика – 7% страховых случаев. Такую статистику привел президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

Он подчеркнул, что средняя частота страховых случаев по ОСАГО по России составляет 4,6%.

Превышен этот показатель в таких регионах, как Приморский край (6,7%), Республика Саха (6,1%), Хабаровский край (5,9%), Новосибирская область (5,8%), Чувашская республика (5,5%), Калининградская область (5,3%). Замыкают топ-10 регионов по частоте страховых случаев по ОСАГО четыре региона: Карачаево-Черкессия, Бурятия, Татарстан и Москва (по 5,2%).

«По итогам смещенного календарного года частота страховых случаев по ОСАГО снизилась почти во всех регионах России и составила в среднем по стране 4,6%, что ниже среднего по стране за аналогичный период в прошлом году на 0,6 процентных пункта», – подчеркнул глава РСА.

При этом Уфимцев обратил внимание, что частота страховых случаев в Дагестане, Ингушетии и Чечне по-прежнему остается выше среднего по стране почти в два раза. Это наглядно свидетельствует о том, что проблема аварийности в этих регионах остается нерешенной. В РСА неоднократно указывали, что высокий показатель страховых случаев по ОСАГО является следствием наличия проблем с недостаточной организацией безопасного движения на дорогах, а также действиями недобросовестных водителей.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: Российская газета