Эти 12 деталей ГАИ запретила автомобилистам менять самостоятельно

Статью 12.5 КоАП дополнили списком из 12 деталей, которые запрещено заменять

В России вступили в силу изменения в законодательстве, касающиеся самостоятельного ремонта автомобилей. Теперь автовладельцам запрещено менять 12 ключевых деталей без специального разрешения. Нарушение этого правила грозит штрафом в 500 рублей или даже лишением водительских прав по статье 12.5 КоАП.

Введение запрета на самостоятельную замену определенных деталей обосновывается заботой о безопасности участников дорожного движения. Производители автомобилей проводят строгие испытания и сертификацию деталей, чтобы обеспечить их прочность и безопасность при авариях.

В перечень запрещённых к самостоятельной замене деталей входят бамперы, спойлеры, фары и задние фонари, пластиковые обвесы, колесные диски, а также внешние зеркала.

Помимо внешних элементов в перечень вошли и элементы интерьера. Среди них рулевое колесо, сиденья, передняя панель и дверные карты.

Если вам необходимо заменить одну из вышеперечисленных деталей, следует обратиться в специализированный автосервис, обладающий необходимой квалификацией и оборудованием для выполнения работ. После замены детали необходимо предъявить ее на сертификацию в специализированную лабораторию, чтобы получить документы, подтверждающие ее соответствие требованиям безопасности. После этого необходимо зарегистрировать изменения в ГАИ.

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Источник: NJcar