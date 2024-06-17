Стало известно, как теперь россияне относятся к китайским автомобилям

Wеbbankir: 80% жителей России готовы пересесть на китайские автомобили

70,4% россиян признались, что в целом китайские автомобили оказались лучше, чем они думали о них два-три года назад, а 80,1% уже готовы на них пересесть. Это выяснила финансовая онлайн-платформа Wеbbankir.

Правда, половина из опрошенных (41,2%) намерены сделать это, только когда нынешний автомобиль полностью исчерпает свой ресурс. 29,6% собираются купить машину из Поднебесной в ближайшее время, а 9,3% ездят на ней уже сейчас.

Плюсы

Среди плюсов китайских авто (можно было выбрать несколько вариантов ответа) большинство назвали дизайн (56,9%), богатую комплектацию (49,1%), наличие запчастей (40,3%) и адекватную цену (38,4%). Далее со значительным отрывом следуют надежность (21,3%), хорошие ходовые качества (20,8%) и хорошее обслуживание со стороны дилеров (19,4%).

Минусы

Среди основных недостатков россияне отметили ненадежность (29,6%) и завышенную цену (25,9%). Также 8,8% пожаловались на дефицит запчастей, 7,9% – на неумение дилеров обслуживать такие автомобили, еще 6% – на то, что «китайцы» быстро падают в цене.

Качество

Мнения о качестве китайских авто разделились: большинство респондентов считают, что китайские автомобили качественнее российских, хотя и дороже. Об этом заявили более 70%. 51,9% опрошенных полагают, что «китайцы» уступают по качеству японским или западным конкурентам, зато выигрывают у них в цене.

40,3% полагают, что в дальнейшем китайцы будут наращивать свое присутствие, а вот доля отечественных марок будет сокращаться. И лишь 6,9% рассчитывают, что западные или японские марки смогут отыграть утраченные позиции.

Опрос провели в июне 2024 года, в нем участвовали 1,5 тыс. автомобилистов из разных регионов России.