Подсчитана стоимость ремонта Lada Granta после аварии
Стоимость набора из крупных деталей, которые чаще всего несут урон, для Гранты равна 26,4 тыс. рублей, выяснили эксперты сервиса Fit Service. Это передний и задний бамперы (3500 и 2000 рублей соответственно), решетка радиатора (1500 рублей), переднее крыло (4700), ветровое стекло (4100), капот (6500) и фары (4100 рублей за 1 шт.).
Также специалисты перечислили стоимость деталей, которые чаще всего приходится покупать при ремонте и обслуживании Гранты. Это передние и задние тормозные колодки (1400 и 2200 рублей соответственно), тормозные диски (1337 рублей), рулевой наконечник (1424 рубля), рулевая тяга (800 рублей), передняя и задняя ступицы (1300 и 1100 рублей соответственно).
Дороже всего стоит аккумулятор (5100 рублей), а дешевле всего – тяга стабилизатора за 500 рублей.
Ранее «За рулем» назвал спортивного «китайца», который заметно подешевел в России
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
Источник: Autonews
Отзывы о LADA Granta (20)
Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.
Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена
Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход - светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ - только Hella. Передние тормозные колодки ATE...