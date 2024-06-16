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Подсчитана стоимость ремонта Lada Granta после аварии

Fit Service: восстановить Lada Granta после ДТП будет стоить 26 400 рублей

Стоимость набора из крупных деталей, которые чаще всего несут урон, для Гранты равна 26,4 тыс. рублей, выяснили эксперты сервиса Fit Service. Это передний и задний бамперы (3500 и 2000 рублей соответственно), решетка радиатора (1500 рублей), переднее крыло (4700), ветровое стекло (4100), капот (6500) и фары (4100 рублей за 1 шт.).

Lada Granta
Lada Granta

Также специалисты перечислили стоимость деталей, которые чаще всего приходится покупать при ремонте и обслуживании Гранты. Это передние и задние тормозные колодки (1400 и 2200 рублей соответственно), тормозные диски (1337 рублей), рулевой наконечник (1424 рубля), рулевая тяга (800 рублей), передняя и задняя ступицы (1300 и 1100 рублей соответственно).

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Дороже всего стоит аккумулятор (5100 рублей), а дешевле всего – тяга стабилизатора за 500 рублей.

Ранее «За рулем» назвал спортивного «китайца», который заметно подешевел в России

Источник: Autonews

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За РулемУшакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ
Количество просмотров 1
16.06.2024
Фото:АВТОВАЗ
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Отзывы о LADA Granta (20)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Granta  2014
/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.

Недостатки:

Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена

Комментарий:

Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход - светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ - только Hella. Передние тормозные колодки ATE...

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