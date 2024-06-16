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Новый интересный аналог Tiguan от Volkswagen скоро увидит свет

Появилась информация о новом кроссовере Volkswagen Tharu XR 2024

Министерство промышленности и информационных технологий Китая рассекретило новый кроссовер от Volkswagen – Tharu XR 2024.

Согласно информации от IT Home, Tharu XR 2024 имеет много общего с Tiguan L PRO, нежели с текущей моделью Tharu. Его дизайн выделяется раздельными фарами и задними фонарями сквозного типа, элегантными рейлингами на крыше и утонченной компоновкой выхлопной системы.

Volkswagen Tharu XR 2024
Volkswagen Tharu XR 2024
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Вариативность – вот ключевое слово для этого автомобиля: три типа колес, различные фары, решетки радиатора, передние бамперы и даже люк делают Tharu XR настоящим хамелеоном среди автомобилей.

По размерам Tharu XR 2024 немного уступает текущей модели, что делает его более компактным и маневренным. С его габаритами в 4355 x 1762 x 1605 мм (длина, ширина, высота) и колесной базой 2651 мм, он обещает быть идеальным решением для городских перегонов и приключений за городом.

Volkswagen Tharu XR 2024
Volkswagen Tharu XR 2024

Что касается мощности, Tharu XR предлагает две версии с двигателем объемом 1,5 литра и мощностью 81 или 118 кВт.

Источник: ITHome

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За РулемЛежнин Роман
Фото:ITHome
Количество просмотров 1
16.06.2024
Фото:ITHome
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