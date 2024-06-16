Известный немецкий кроссовер обзавелся более экономичной версией: известна цена
Opel Mokka Hybrid 2024 года оснащен 48-вольтовой системой, уже зарекомендовавшей себя в модели Opel Corsa. Эта система использует комбинацию 136-сильного бензинового двигателя с турбонаддувом, электромотора мощностью 28 л. с. и шестиступенчатой роботизированной коробки передач с двойным сцеплением. Такое сочетание обеспечивает не только повышение эффективности, но и улучшает динамику разгона.
Гибридная силовая установка Opel Mokka 2024 года позволяет снизить расход топлива и выбросы CO2 примерно на 20% по сравнению с традиционной бензиновой версией. Более того, автомобиль может передвигаться в полностью электрическом режиме на низких скоростях, что делает его идеальным для городских условий, где вредные выбросы особенно опасны.
Opel Mokka Hybrid 2024 года предлагает три режима вождения: Eco, Normal и Sport. В режиме Eco автомобиль максимально оптимизирует расход топлива, в Normal обеспечивает комфортную езду, а в Sport позволяет насладиться динамикой и спортивным характером кроссовера.
Гибридный Opel Mokka способен разогнаться от 0 до 100 км/ч за 9,1 секунды и достичь максимальной скорости 207 км/ч.
Новый Opel Mokka Hybrid уже доступен для заказа в Европе по цене от 31 915 евро (около 3 миллионов рублей по текущему курсу).
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Источник: Автоновости дня
Отзывы о Opel Mokka (1)
Господи! и что вы только тут не пишите -всё то плохо и то отваливается и другое вылетает и это плохо и другое ещё хуже. Ну не пишите вы бреда если вы не эксплуатировали мокку. Плохая машина на рынке спросом не пользуется а мокка это отличный автомобиль!!! То что багажник кому то там маленький дак это не для того что бы мешки с картошкой возить в ней. Всё необходимое в багажнике умещается. И динамика у неё отличная и отзывчивость получше чем на ваших вёдрах которыми вы хвалитесь. Не надо сравнивать эту машину с другими похожими -это бред полный. Каждая машина индивидуальна как по сборке так и по характеристикам .У каждой машины есть свои нюансы -нету идеальных машин так же как и людей .И как вы эксплуатируете машину тоже зависит какие недостатки вы в ней найдёте .Можно всё жизнь проездить и не разу не менять что то либо а можно из сервисов не вылазить и тратиться только на расходники. Всё зависит от человека а не от машины.