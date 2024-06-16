Водителям рассказали, что опасно есть за рулем в жару

Врач Саволюк составила список продуктов, которые опасно есть водителям в жару

Лето – время отпусков, поездок и, конечно же, долгих автомобильных путешествий. Но жара может стать серьезным испытанием для организма, особенно если вы находитесь за рулем.

Врач-диетолог и терапевт Антонина Саволюк обращает внимание на то, что некоторые продукты могут негативно влиять на водителей в жаркую погоду, увеличивая риск перегрева организма и снижая концентрацию внимания.

Высокобелковая пища

Мясо, курица, яйца, рыба – все это богатые белковые продукты, которые в жару могут перегрузить организм. Печень, отвечающая за переработку белка, усиленно работает, выделяя тепло, что приводит к перегреву.

Сладости

Сахар, содержащийся в сладостях, повышает уровень кислотности в организме, вызывая усталость и вялость.

Пломбир

Мороженое может быть соблазнительным в жару, но пломбир, как правило, содержит много жира и сахара, что негативно влияет на работу организма в жару.

В жаркую погоду эксперт рекомендует сделать выбор в пользу растительной (овощи и фрукты) и молочной (кефир и натуральный йогурт) пищи. Также в рекомендациях упоминаются холодные супы: окрошка, свекольник, холодный борщ – освежающие и полезные варианты для обеда за рулем.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: Газета.Ru