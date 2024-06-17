Еще одна компания хочет производить автомобили в России под своей маркой
«Ъ»: автодилер «Рольф» планирует начать выпуск автомобилей под собственным брендом
Дилерский холдинг «Рольф» намерен выпускать под своей маркой шины, колесные диски и автомобили, пишет «Ъ» со ссылкой на совладельца компании Умара Кремлева.
«Мне хочется, чтобы эта компания стала еще больше, ее в два-три раза еще увеличить, чтобы во всех регионах России она была. Хочется зайти в соседние страны, работать по разным направлениям: производить запчасти, шины, создать свой автомобиль. Планы строят, чтобы компания росла», – завил он.
О сроках начала выпуска автомобилей в компании «Рольф» пока не сообщали.
Ранее «За рулем» сообщал, что популярнейший кроссовер от Renault теперь можно купить по цене Lada Vesta.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: «Коммерсантъ»
Фото:Unsplash
17.06.2024
Фото:Unsplash
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