Еще одна компания хочет производить автомобили в России под своей маркой

«Ъ»: автодилер «Рольф» планирует начать выпуск автомобилей под собственным брендом

Дилерский холдинг «Рольф» намерен выпускать под своей маркой шины, колесные диски и автомобили, пишет «Ъ» со ссылкой на совладельца компании Умара Кремлева.

«Мне хочется, чтобы эта компания стала еще больше, ее в два-три раза еще увеличить, чтобы во всех регионах России она была. Хочется зайти в соседние страны, работать по разным направлениям: производить запчасти, шины, создать свой автомобиль. Планы строят, чтобы компания росла», – завил он.

О сроках начала выпуска автомобилей в компании «Рольф» пока не сообщали.

Ранее «За рулем» сообщал, что популярнейший кроссовер от Renault теперь можно купить по цене Lada Vesta.

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Источник: «Коммерсантъ»