Эти надежные иномарки пока можно купить дешевле миллиона: лучшие варианты

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По их данным, самыми популярными по числу запросов остаются корейские Kia Rio и Hyundai Solaris. Но в бюджете до 1 млн такие машины часто продают после такси или с мелкими недочетами, некритичными для безопасности. Специалисты отмечают, что, в целом, это хорошие надежные авто, которые могут еще очень долго прослужить.

Kia Rio
Kia Rio

300 сил, 7 мест, полный привод – большой кроссовер из Южной Кореи за 4 млн

Также к достойным вариантам эксперты отнесли Ford Focus, Skoda Fabia, Skoda Octavia и даже Toyota Corolla. Последние в плане надежности опережают одноклассников, но и потратиться на них придется больше. Машины бренда Skoda традиционно остаются оптимальным выбором по соотношению «цена-качество», пояснили эксперты.

Внимания заслуживают и старые американские рамные автомобили. При наличии сил и амбиций ухаживать за такими авто это будет самый надежный вариант из тех, что можно найти в минимальном бюджете с расчетом на длительное использование, считает блогер Игорь Шагапов.

Ранее «За рулем» сообщал, что популярнейший кроссовер от Renault теперь можно купить по цене Lada Vesta.

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Источник: «Автоновости дня»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Depositphotos | KIA
17.06.2024
Фото:Depositphotos | KIA
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Отзывы о Kia Rio  (8)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Kia Rio   2010
/ срок владения: до 6 месяцев

Комментарий:

Многовато 7 литров на трассе. Летом ездили в отпуск на круг 4200км реальный расход 5.5 литров. Чипованый двигатель 1.6.

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