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Новый кузов, два мотора на выбор: популярный «кореец» добрался до России

Дилеры привезли в Россию Hyundai Santa Fe нового поколения за 6,8 млн рублей

В РФ начались продажи кроссовера Hyundai Santa Fe пятого поколения. Автомобиль появился в нескольких крупных московских автосалонах. Машины поступили в страну с помощью параллельного импорта.

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Так, в одном салоне модель с 2,5-литровым атмосферником мощностью 194 л.с., роботом и полным приводом стоит 6,8 млн руб. В числе опций проекционный дисплей, парктроники по кругу, адаптивный круиз-контроль, двухзонный климат-контроль и прочее.

Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe

300 сил, 7 мест, полный привод – большой кроссовер из Южной Кореи за 4 млн

В другом салоне топовая версия нового полноприводного Hyundai Santa Fe с 2,5-литровым турбодвигателем мощностью 281 л.с. стоит 6,9 млн руб.

Официальная премьера Hyundai Santa Fe пятого поколения прошла летом 2023 года. Автомобиль получил совершенно новый дизайн кузова: его оборудовали необычной оптикой спереди и сзади с Н-образным рисунком.

Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe

Ранее «За рулем» сообщал, что популярнейший кроссовер от Renault теперь можно купить по цене Lada Vesta.

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Источник: Autonews.ru

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Hyundai
17.06.2024
Фото:Hyundai
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Отзывы о Hyundai Santa Fe (2)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Hyundai Santa Fe  2012
/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

Мощный энергичный и экономичный дизель . Удобный и просторный салон.

Недостатки:

Подвеска пробивается на ямах . На "стиральной доске " бывает снос задней оси.

Комментарий:

Просторный , салон . Хорошая проходимость . Конечно не для OFF Road , но сугробы "по колено" не препятствие .Без полного привода зимой тяжко , корова на льду. НЕТ перегрева муфты ! Как некоторые писаки пишут .Пробег более 250 тыс . км. Родная подвеска ходит долго . Как правило "мастера" советуют чего нибудь заменить . Не родные - родные запчасти по всей видимости контрафакт и ходят в разы меньше . Стойки стабилизатора ходят по 50 тыс.км.цена- от 600 р. Всё ремонтопригодно , полно видео в сети . Официалы отпугивают ценниками .К примеру за замену шкива дв. , запросили только за железо , около 50 тыс. руб. В интернет магазине 5500 р . Работы с мин инструмента на 30 мин. Внимание ! Раз в год , если ездить в брод , нужно обслужить раздатку . Снимается привод и смазываются шлицы . Работы на 3 тыс. р.. У меня при пробеге 230 тыс км. слизало шлицы из за отсутствия смазки .Фирм по ремонту много , но половинить АКПП и раздатку стоит денег . Зато до кучи заменил фильтр АКПП расположенный внутри. Зимой проблем с запуском не было . Расход солярки не более 10 л\100 км. Подъём в горку - легко даже с прицепом . В общем достойный авто . К сожалению ценник на него сейчас слишком высокий .

+14