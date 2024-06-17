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Один из самых необычных автомобилей в мире продают в России за 21 млн рублей

Единственный в РФ спорткар Mitsuoka Orochi владелец оценил в 21 млн рублей

Спорткар Mitsuoka Orochi выставили на продажу в России. Этот автомобиль считается одним из самых странных в мире.

Mitsuoka Orochi
Mitsuoka Orochi

Купе белого цвета 2010 г. в. с пробегом 26,2 тыс. км продавец из Владивостока оценил в 21 млн рублей. Известно, что Orochi с 3,3-литровым двигателем V6 от Toyota производили с 2006 по 2014 год.

Mitsuoka Orochi
Mitsuoka Orochi
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Автор объявления заявил, что выставленный на продажу автомобиль является единственным в России. Он находится в хорошем состоянии.

Уточняется, что свое название Mitsuoka Orochi получила в честь восьмиголового и восьмихвостого дракона из японских мифов.

Интерьер Mitsuoka Orochi
Интерьер Mitsuoka Orochi

Ранее «За рулем» сообщал, что популярнейший кроссовер от Renault теперь можно купить по цене Lada Vesta.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Auto.ru

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Auto.ru
Количество просмотров 1
17.06.2024
Фото:Auto.ru
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