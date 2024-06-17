Один из самых необычных автомобилей в мире продают в России за 21 млн рублей
Единственный в РФ спорткар Mitsuoka Orochi владелец оценил в 21 млн рублей
Спорткар Mitsuoka Orochi выставили на продажу в России. Этот автомобиль считается одним из самых странных в мире.
Mitsuoka Orochi
Купе белого цвета 2010 г. в. с пробегом 26,2 тыс. км продавец из Владивостока оценил в 21 млн рублей. Известно, что Orochi с 3,3-литровым двигателем V6 от Toyota производили с 2006 по 2014 год.
Mitsuoka Orochi
Автор объявления заявил, что выставленный на продажу автомобиль является единственным в России. Он находится в хорошем состоянии.
Уточняется, что свое название Mitsuoka Orochi получила в честь восьмиголового и восьмихвостого дракона из японских мифов.
Интерьер Mitsuoka Orochi
Интерьер Mitsuoka Orochi
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Источник: Auto.ru
Фото:Auto.ru
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17.06.2024
Фото:Auto.ru
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