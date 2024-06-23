Открылся ЗА РУЛЕМ ФЕСТ — самое масштабное автомобильное событие лета!

Сегодня, 23 июня, стартовал автомобильный фестиваль ЗА РУЛЕМ ФЕСТ

Вот и стартовал самый масштабный автомобильный фестиваль этого лета! ЗА РУЛЕМ ФЕСТ открылся для посетителей и участников. Однако, несмотря на это, вы еще можете попасть на мероприятие, ведь все самое интересное впереди.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – КУПИТЬ БИЛЕТЫ

Встречаемся на подмосковном RDRC Racepark.

Схема автодрома RDRC Racepark

Как добраться:

На общественном транспорте

От метро «Котельники» автобусы 424, 441, 478 или маршрутное такси 525К до остановки «Деревня Верея». Далее пешком около 300 м до АЗС, на ее территории вход на автодром. На электричке с Казанского вокзала до станции «Удельная», далее по ул. Горячева до пересечения с Жуковским шоссе, повернуть налево, по Жуковскому шоссе до АЗС (слева), на территории которой находится вход на автодром.

На автомобиле

Из Москвы по Новорязанскому шоссе (М5), поворот на Быково, далее поворот на «Аэропорт Быково», двигаемся по Быковскому шоссе, переходящему в Жуковское шоссе, ориентир АЗС, въезд находится на ее территории. Для такси и навигаторов – адрес: «Деревня Верея, 458».

Отдельно отметим, что парковка бесплатная.

Ждем вас, будет здорово!

Вашему вниманию представлено множество интересных и зрелищных событий, главными из которых, конечно же, стали дрэг-рейсинг и выставка классических автомобилей.

Гонщики активно готовятся к соревнованиям, разогревают двигатели. Зрители постепенно погружаются в атмосферу драйва и скорости и с нетерпением ждут начала мероприятия.

В выставке и гонках на четверть мили примут участие не только разнообразные современные гоночные машины, но и классические, редкие и кастомные автомобили и мотоциклы.

В соревнованиях по дрэг-рейсингу поучаствуют машины из многих стран мира, в том числе из Америки, Европы и Японии. Гонщикам предстоит выяснить чьи авто быстрее.

Кроме зрелищных гонок посетителей фестиваля ждут концерты музыкальных групп, выставка культовых авто, тематический маркет, конкурсы и розыгрыши, фудкорт, а также множество других активностей: драг и дрифт-такси, детский автослалом, полёты на вертолёте, экскурсии по RDRC и многое другое.

Лучших гонщиков наградят кубком журнала "За Рулём", а победители заездов получат надёжные инструменты от Greenworks — официального партнёра мероприятия.

В программе мероприятия:

заезды на 1/4 мили на классических, редких и культовых автомобилях на профессиональном дрэгстрипе на автодроме RDRC Racepark Быково

выставка культовых автомобилей

маркет

фудкорт

конкурсы и розыгрыши призов

дрэг-такси, дрифт-такси, вертолет, экскурсии, выезд на автобусе к финишу

концерт кавер-групп

концерт группы «Кирпичи»

Дабы подчеркнуть масштабность мероприятия, хочется отдельно отметить, что на ЗА РУЛЕМ ФЕСТ подали заявки более 50 участников дрэг-рейсинга, а в ретровыставке примут участие более сотни по-настоящему красивых и интересных автомобилей и мотоциклов. А билетов на событие продано уже более тысячи! Станьте одним из зрителей, а драйв и незабываемые эмоции мы гарантируем!