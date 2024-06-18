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БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
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Раскрыта цена новой мощной версии популярного «китайца»

Внедорожник Tank 500 Blacktrail будет стоить в России от 7,7 млн рублей

Цена внедорожника Tank 500 в новом топовом исполнении под названием Blacktrail будет стоить в РФ от 7,7 млн рублей.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A ещё: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
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Этот автомобиль станет самой мощной модификацией в линейке. У новинки 3-литровый бензиновый шестицилиндровый двигатель V6 c отдачей 354 л.с. (500 Нм), он работает в паре с 9-ступенчатой АКП. Мотор у этой версии мощнее на 20%.

Tank 500 Blacktrail
Tank 500 Blacktrail

Автомобиль по цене кухни? — это возможно!

Также у нового Tank 500 будет два топливных бака — основной и дополнительный (80 л и 50 л соответственно). Внешне автомобиль отличается черными элементами, заменившими хромированные.

Также модель по умолчанию получит ряд дополнительных опций, таких как боковые подножки с электроприводом, панорамную крышу, отделку элементов салона алькантарой, улучшенную шумоизоляцию.

Tank 500 Blacktrail
Tank 500 Blacktrail

Ранее «За рулем» сообщал, что привычный недорогой «японец» вернулся в Россию по приятной цене.

Источник: «Китайские автомобили»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Tank
18.06.2024
Фото:Tank
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