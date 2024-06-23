Не только гонки: что еще посмотреть на ЗА РУЛЕМ ФЕСТ?

«За рулем» перечислил дополнительные мероприятия для зрителей на ЗА РУЛЕМ ФЕСТ

Во время ЗА РУЛЕМ ФЕСТа на территории RDRC Racepark работают разнообразные дополнительные мероприятия для зриетелей: дрифт, дрэг-такси, экскурсии по RDRC Racepark, детский автослалом, полёты на вертолёте, экскурсия на автобусе вдоль дрэг-стрипа и многое другое.

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Встречаемся на подмосковном RDRC Racepark.

Схема автодрома RDRC Racepark

Как добраться:

На общественном транспорте

От метро «Котельники» автобусы 424, 441, 478 или маршрутное такси 525К до остановки «Деревня Верея». Далее пешком около 300 м до АЗС, на ее территории вход на автодром. На электричке с Казанского вокзала до станции «Удельная», далее по ул. Горячева до пересечения с Жуковским шоссе, повернуть налево, по Жуковскому шоссе до АЗС (слева), на территории которой находится вход на автодром.

На автомобиле

Из Москвы по Новорязанскому шоссе (М5), поворот на Быково, далее поворот на «Аэропорт Быково», двигаемся по Быковскому шоссе, переходящему в Жуковское шоссе, ориентир АЗС, въезд находится на ее территории. Для такси и навигаторов – адрес: «Деревня Верея, 458».

Отдельно отметим, что парковка бесплатная.

Ждем вас, будет здорово!

Опишем подробнее каждую локацию.

Трек-сессия на спорткаре

Проезд в качестве пилота в сопровождении с профессиональным инструктором на специальном гоночном автомобиле по дрэг-стрипу RDRC RACEPARK.

Гоночное такси по треку

Проезд в качестве пассажира на специальном гоночном автомобиле с профессиональным пилотом по дрэг-стрипу RDRC RACEPARK.

Экскурсия на автобусе по треку

Экскурсия с аудиогидом по автодрому «RDRC RACEPARK» на двухэтажном автобусе с открытым верхом. Продолжительность экскурсии примерно 25-30 минут, за которые автобус проследует вдоль автодрома с несколькими остановками (технический парк, предстартовая зона, зона старта, дрэг-стрип и, конечно, финиш, где автомобили проносятся на максимальных и запредельных скоростях).

Дрифт-такси

Проезд в управляемом заносе на дрифт такси в качестве пассажира с профессиональным пилотом по специальной трассе.

Кастом такси по треку

Поездка на эксклюзивном автомобиле с пилотом по дрэг-стрипу RDRC RACEPARK, где каждый желающий сможет не только более детально изучить гоночную трассу, но и прикоснуться к автомобильной легенде.

Если отойти от темы непосредственно гонок, то в этом плане ЗА РУЛЕМ ФЕСТ готов предложить и другие, не менее интересные и драйвовые занятия.

Вилли-машина

Возможность прокатиться на специальном тренажере и попробовать себя в роли стантрайдера при исполнении трюка - езда на заднем колесе мотоцикла.

Дрифт-трайк

Заезды на электрических дрифт трайках по специальной трассе.

Детский автослалом

Проезд на малых скоростях в качестве водителя в сопровождении профессионального инструктора (мастер советского и российского автоспорта Михаил Горбачёв) на специальном автомобиле с дублирующими педалями (Мерседес А-150) по специальной площадке, огражденной конусами (змейка).

Полет на вертолете

Полёт над RDRC RACEPARK, который поразит красотой увиденного и наполнит незабываемыми эмоциями даже самого искушенного гостя.

Фотозона

Возможность сделать памятное фото, магнит и фотосессию профессиональным фотографом на любой из локаций RDRC RACEPARK.

Электробык

Это драйвовый аттракцион, представляющий собой огромную, пышущую яростью конструкцию, которая призвана привлечь отважных смельчаков, желающих испытать свои навыки верховой езды. Бык будет извиваться и брыкаться совсем как настоящий, а задачей наездника будет удержаться на нем как можно дольше.

Локаций для отдыха много, даже очень. Если проголодался – можно подкрепиться на фуд-корте: айс латте, шашлыки, мороженое, гамбургеры и хот-доги – меню на любой вкус. Если не хватает эмоций и драйва– идите на слепой тест-драйв. Есть зоны отдыха и для самых юных ценителей гонок: детская площадка и небольшой игровой центр под открытым небом. Если хотите поднять себе настроение – смело идите в палатку «Тату». Веселая и энергичная девушка сделает вам любую перводную татуировку за 50- 100 р.

Можно устроить небольшой шоппинг: купить машинку «Hot Wheels», футболки с принтами, бомберы и памятные сувениры. Есть интересный стенд с деревянными машинками-конструкторами. Каждую модель-трансформер разрабатывали дизайнеры. Продавец рассказывает: «Смотрите, сейчас обычная машина (делает пару движений), а теперь – гоночная. Еще можно сделать так (опять делает всего 2 движения) и уже вообще новая машина».

Красноречивее всего о насыщенности и разнообразии программы расскажут довольные посетители.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – КУПИТЬ БИЛЕТЫ