Компактные, с надежными моторами: эти доступные авто с пробегом признаны лучшими

Whatcar.com: Ford Fiesta и Skoda Fabia стали лучшими доступными авто на вторичке

Рейтинг самых лучших компактных автомобилей составили эксперты британского издания Whatcar.com. В перечень вошли авто с пробегом, которые на местном рынке стоят дешевле 10 000 фунтов. Все эти машины продаются и в России.

На первом месте хэтчбек Ford Fiesta. Эксперты отметили отличную управляемость автомобиля, практичность. У модели имеется широкий набор водительских ассистентов, а двигатели отличаются надежностью.

Ford Fiesta

Эксперты советуют обратить особо внимание на машины 2019 года выпуска.

В России можно с легкостью купить подержанный Ford Fiesta. Так, в одном из столичных салонов модель 2019 года с пробегом в 100 тыс. км стоит 1,2 млн руб. Автомобиль оснащен 1,6-литровым бензиновым мотором мощностью 105 л.с.

Вторую строчку в рейтинге занял чешский хэтчбек Skoda Fabia. Эксперты советуют обратить внимание на модель 2021 года с 1,0-литровым двигателем. Найти такой автомобиль в продаже в России оказалось довольно трудно. Самым свежим Skoda Fabia оказался хэтчбек 2014 года с пробегом в 155 тыс. км. за 715 тыс. руб.

Skoda Fabia

К основным плюсам машины эксперты отнесли комфортный и просторный салон: хорошую управляемость, удобную мультимедийную систему.

На третьей позиции хэтчбек Volkswagen Polo, а именно модель, выпущенная не позднее 2018 года, с бензиновым турбомотором. В одном из автосалонов Москвы продается Polo 2021 года за 1,6 млн руб. Среди главных плюсов отличная шумоизоляция, просторный салон.

Volkswagen Polo

Ранее «За рулем» сообщал, что привычный недорогой «японец» вернулся в Россию по приятной цене.

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Источник: Autonews.ru