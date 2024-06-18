Компактные, с надежными моторами: эти доступные авто с пробегом признаны лучшими

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Whatcar.com: Ford Fiesta и Skoda Fabia стали лучшими доступными авто на вторичке

Рейтинг самых лучших компактных автомобилей составили эксперты британского издания Whatcar.com. В перечень вошли авто с пробегом, которые на местном рынке стоят дешевле 10 000 фунтов. Все эти машины продаются и в России.

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На первом месте хэтчбек Ford Fiesta. Эксперты отметили отличную управляемость автомобиля, практичность. У модели имеется широкий набор водительских ассистентов, а двигатели отличаются надежностью.

Ford Fiesta
Ford Fiesta

Автомобиль по цене кухни? — это возможно!

Эксперты советуют обратить особо внимание на машины 2019 года выпуска.

В России можно с легкостью купить подержанный Ford Fiesta. Так, в одном из столичных салонов модель 2019 года с пробегом в 100 тыс. км стоит 1,2 млн руб. Автомобиль оснащен 1,6-литровым бензиновым мотором мощностью 105 л.с.

Вторую строчку в рейтинге занял чешский хэтчбек Skoda Fabia. Эксперты советуют обратить внимание на модель 2021 года с 1,0-литровым двигателем. Найти такой автомобиль в продаже в России оказалось довольно трудно. Самым свежим Skoda Fabia оказался хэтчбек 2014 года с пробегом в 155 тыс. км. за 715 тыс. руб.

Skoda Fabia
Skoda Fabia

К основным плюсам машины эксперты отнесли комфортный и просторный салон: хорошую управляемость, удобную мультимедийную систему.

На третьей позиции хэтчбек Volkswagen Polo, а именно модель, выпущенная не позднее 2018 года, с бензиновым турбомотором. В одном из автосалонов Москвы продается Polo 2021 года за 1,6 млн руб. Среди главных плюсов отличная шумоизоляция, просторный салон.

Volkswagen Polo
Volkswagen Polo

Ранее «За рулем» сообщал, что привычный недорогой «японец» вернулся в Россию по приятной цене.

Источник: Autonews.ru

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Depositphotos | Ford | Skoda | Volkswagen
18.06.2024
Фото:Depositphotos | Ford | Skoda | Volkswagen
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