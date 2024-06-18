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Это китайский внедорожник раскупили за считаные часы: в чем причина успеха

В Китае первую партию внедорожников Deepal распродали за 70 часов

Компания Changan сообщила об ажиотажном спросе на внедорожник G318, который продается под суббрендом Deepal.

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Уточняется, что базовый Deepal G318 оказался на 30% дешевле ожидаемого: он стоит 176 тыс. юаней ($24,2 тыс.). Полноприводный внедорожник Changan в максимальной комплектации стоит 230 тысяч юаней ($31,7 тыс.).

Deepal G318
Deepal G318

Автомобиль по цене кухни? — это возможно!

Автомобиль оснащен 1,5-литровым (150 л.с.) бензин-генератором, электродвигатель мощностью 252 л.с. установлен в задней части машины, привод тоже только на заднюю ось. Расход бензина равен 6,8 л на 100 км пробега в смешанном цикле. Без активации ДВС G318 может проехать до 77 км. У полноприводной версии общая отдача равна 430 л.с. Есть пять внедорожных режимов и имитация блокировки заднего дифференциала.

G318 способен преодолеть брод глубиной 600 мм. Клиренс равен 210 мм.

Deepal G318
Deepal G318
Deepal G318
Deepal G318

Ранее «За рулем» сообщал, что привычный недорогой «японец» вернулся в Россию по приятной цене.

Источник: Autohome.com.cn

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Deepal
18.06.2024
Фото:Deepal
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