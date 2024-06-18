Это китайский внедорожник раскупили за считаные часы: в чем причина успеха
Компания Changan сообщила об ажиотажном спросе на внедорожник G318, который продается под суббрендом Deepal.
Уточняется, что базовый Deepal G318 оказался на 30% дешевле ожидаемого: он стоит 176 тыс. юаней ($24,2 тыс.). Полноприводный внедорожник Changan в максимальной комплектации стоит 230 тысяч юаней ($31,7 тыс.).
Автомобиль оснащен 1,5-литровым (150 л.с.) бензин-генератором, электродвигатель мощностью 252 л.с. установлен в задней части машины, привод тоже только на заднюю ось. Расход бензина равен 6,8 л на 100 км пробега в смешанном цикле. Без активации ДВС G318 может проехать до 77 км. У полноприводной версии общая отдача равна 430 л.с. Есть пять внедорожных режимов и имитация блокировки заднего дифференциала.
G318 способен преодолеть брод глубиной 600 мм. Клиренс равен 210 мм.
Ранее «За рулем» сообщал, что привычный недорогой «японец» вернулся в Россию по приятной цене.
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Источник: Autohome.com.cn