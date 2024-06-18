Легковушка столкнулась с пассажирским автобусом: пострадали шесть человек

В Тюменской области шесть человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом

В Тюменской области утром 18 июня на 147-м километре трассы Шадринск – Ялуторовск произошло ДТП с участием пассажирского транспорта.

Уточняется, что столкнулись Toyota с прицепом (с ямальскими номерами) и ПАЗ, который вез рабочих одного из предприятий. Предварительно, легковушка выехала на встречную полосу.

В аварии пострадали четверо пассажиров автобуса, они отделались ушибами, а также два пассажира иномарки.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа.

Ранее «За рулем» сообщал, что привычный недорогой «японец» вернулся в Россию по приятной цене.

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Источник: Telegram-канал ГИБДД Тюменской области