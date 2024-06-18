Легковушка столкнулась с пассажирским автобусом: пострадали шесть человек
В Тюменской области шесть человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом
В Тюменской области утром 18 июня на 147-м километре трассы Шадринск – Ялуторовск произошло ДТП с участием пассажирского транспорта.
Уточняется, что столкнулись Toyota с прицепом (с ямальскими номерами) и ПАЗ, который вез рабочих одного из предприятий. Предварительно, легковушка выехала на встречную полосу.
В аварии пострадали четверо пассажиров автобуса, они отделались ушибами, а также два пассажира иномарки.
На месте ДТП работает следственно-оперативная группа.
Ранее «За рулем» сообщал, что привычный недорогой «японец» вернулся в Россию по приятной цене.
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте
Источник: Telegram-канал ГИБДД Тюменской области
Фото:МВД Медиа
18.06.2024
Фото:МВД Медиа
Поделиться:
Оцените материал:
0