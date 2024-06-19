Как не угробить машину на плохой дороге: несколько важных правил

Автоэксперт Константинов перечислил правила езды по разбитым дорогам

Чтобы не разбить машину на плохой дороге, нельзя на ней резко тормозить и разгоняться, рассказал глава департамента механического ремонта «Люкс» АГ «Авилон» Павел Константинов.

Необходимо, прежде всего, вести машину аккуратно и избегать резкого торможения и ускорения. Особенно важно замедлиться при сближении с выбоиной, отметил специалист.

Также он советует во время езды по плохим дорогам сосредоточиться и избегать ям и других неровностей. Если такой возможности нет, то можно проехать яму под прямым углом на маленькой скорости.

Если водитель вынужден часто ездить по разбитым дорогам, необходимо избегать перегруза машины, ведь это дает дополнительную нагрузку на шины и подвеску, подытожил специалист.

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Источник: Российская газета