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Как не угробить машину на плохой дороге: несколько важных правил

Автоэксперт Константинов перечислил правила езды по разбитым дорогам

Чтобы не разбить машину на плохой дороге, нельзя на ней резко тормозить и разгоняться, рассказал глава департамента механического ремонта «Люкс» АГ «Авилон» Павел Константинов.

Необходимо, прежде всего, вести машину аккуратно и избегать резкого торможения и ускорения. Особенно важно замедлиться при сближении с выбоиной, отметил специалист.

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Также он советует во время езды по плохим дорогам сосредоточиться и избегать ям и других неровностей. Если такой возможности нет, то можно проехать яму под прямым углом на маленькой скорости.

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Если водитель вынужден часто ездить по разбитым дорогам, необходимо избегать перегруза машины, ведь это дает дополнительную нагрузку на шины и подвеску, подытожил специалист.

Ранее «За рулем» сообщал, что привычный недорогой «японец» вернулся в Россию по приятной цене.

Источник: Российская газета

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 2
19.06.2024
Фото:Unsplash
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