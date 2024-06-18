Xcite X-Cross 8 будет запущен в производство до конца августа

Новый большой кроссовер Xcite получит полный привод

Сегодня на Автозаводе Санкт-Петербург отчитались, что собрали около 10 000 кроссоверов Xcite X-Cross 7, и на данный момент дилеры продали около 220 автомобилей.

XCite X-Cross 7 – это среднеразмерный переднеприводный кроссовер, но оказалась, что эта новость не последняя на сегодня.

Осенью Автозавод (бывшее предприятие Nissan) запустит в производство еще одну модель, которая будет полноприводной - об этом сообщил директор предприятия Иван Миронов.

Судя по всему, кроссовер будет называться Xcite X-Cross 8. Главный редактор «За рулем» Максим Кадаков отмечает, что, похоже, в основе новинки будет китайская модель Chery Tiggo 8.

Впрочем, технические подробности о «нашем» автомобиле пока не сообщают.

Известно лишь, что он «побольше», чем Cross 7 и с полным приводом. По данным телеграм-канала «Русский автомобиль», активные работы по запуску производства полноприводного кроссовера сегмента С начнутся в середине августа, а премьера новинки состоится до конца года.

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Источники: Я за рулем Maxim Kadakov/Telegram и «Русский автомобиль» /Telegram