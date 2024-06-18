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Сборка Xcite X-Cross 7 идет полным ходом: цены и комплектации

Кадаков: на заводе в Петербурге собрано уже 10 000 кроссоверов Xcite X-Cross 7

Автозавод Санкт-Петербург собрал на данный момент около 10 000 кроссоверов Xcite X-Cross 7, сообщает главред самого авторитетного автомобильного издания в России «За рулем» Максим Кадаков.

Он пояснил, что сборку ведут в ритме 12 машин в час. Автомобили собирают шести цветов, в двух версиях оснащения.

Сборка Xcite X-Cross 7
Сборка Xcite X-Cross 7
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Базовая версия, которая называется Enjoy, стоит 2 500 000 млн рублей. Топовая версия под названием Techno стоит 2 636 000 рублей.

Известно, что на данный момент дилеры продали около 220 автомобилей.

Производство модели XCite X-Cross 7 стартовало на бывшем заводе Nissan в Петербурге в начале текущего года. В мае был запущен официальный российский сайт нового бренда. В том же месяце первые кроссоверы начали отгружать дилерам.

Сборка Xcite X-Cross 7
Сборка Xcite X-Cross 7

Среднеразмерный переднеприводный кроссовер XCite X-Cross 7 оснащен 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 147 л.с. и 210 Н·м крутящего момента. Коробка передач — вариатор. Его максимальная скорость равна 186 км/ч.

Сборка Xcite X-Cross 7
Сборка Xcite X-Cross 7

Ранее «За рулем» сообщал, что привычный недорогой «японец» вернулся в Россию по приятной цене.

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Xcite | Максим Кадаков / За рулем
Количество просмотров 1
18.06.2024
Фото:Xcite | Максим Кадаков / За рулем
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