Погибли четыре человека: микроавтобус врезался в грузовик на встречке

Четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Красноярском крае

Утром 19 июня на федеральной автодороге в Красноярском крае произошло ДТП с грузовиком и микроавтобусом. Четыре человека погибли, еще трое пострадали.

Трагедия произошла в Боготольском районе, на 565-м километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь». Автомобиль Toyota Estima, в салоне которого находились восемь человек, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком ГАЗ.

Авария унесла жизни четырех человек, ехавших в иномарке, ранены еще трое. Водитель грузовика травм не получил.

Полицейские работают на месте происшествия.

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Источник: ГУ МВД России по Красноярскому краю