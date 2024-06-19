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Погибли четыре человека: микроавтобус врезался в грузовик на встречке

Четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Красноярском крае

Утром 19 июня на федеральной автодороге в Красноярском крае произошло ДТП с грузовиком и микроавтобусом. Четыре человека погибли, еще трое пострадали.

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Трагедия произошла в Боготольском районе, на 565-м километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь». Автомобиль Toyota Estima, в салоне которого находились восемь человек, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком ГАЗ.

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Авария унесла жизни четырех человек, ехавших в иномарке, ранены еще трое. Водитель грузовика травм не получил.

Полицейские работают на месте происшествия.

Ранее «За рулем» сообщал, что привычный недорогой «японец» вернулся в Россию по приятной цене.

Источник: ГУ МВД России по Красноярскому краю

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За РулемУшакова Ирина
Фото:МВД Медиа
Количество просмотров 1
19.06.2024
Фото:МВД Медиа
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