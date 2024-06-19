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Чем советский ЛуАЗ круче всех современных внедорожников?

Эксперт «За рулем» рассказал о самой важной особенности советского ЛуАЗ-969А

Некоторые темы кажутся столь неисчерпаемыми, что к ним хочется время от времени возвращаться, сколь хорошо их не познай. Вот и эксперт «За рулем» Сергей Канунников вновь взял на тест ЛуАЗ, да не модернизированную версию 969М, как в прошлый раз, а самый что ни на есть «исходный» 969А. И рассказал подписчикам о том, почему эта машина до сих пор дает фору породистым «проходимцам», цена которых порой на пару порядков выше.

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Мнение специалиста

Сергей Канунников, обозреватель «За рулем»:

– Здесь есть одна важная особенность – понижающая передача с передаточным числом аж 7,2. Кстати, работает она только при движении вперед – об этом нужно помнить, если буксуешь где-то в грязи.

На бездорожье лучше, конечно, как на Ниве, идти ходом – машина легкая, снаряженная масса составляет всего 940 кг. Но в общем, и тяги ЛуАЗу хватает, несмотря на всего 40 л.с. К тому же, ходы подвесок у него огромные, все подвески – независимые торсионные.

С другой стороны, это машины была полна компромиссов и откровенных неудобств. Что же побеждает – оригинальность, проходимость и харизма или вынужденная спорность конструкторских решений? Об этом – в нашем новом видео!

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За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 2
19.06.2024
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