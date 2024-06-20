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Новый недорогой «кореец» добрался до России: известны цены

Дилеры привезли в Россию новый Kia K3 из Китая за 2,5 млн руб.

Дилеры привезли в РФ из Китая седаны Kia K3 (Cerato) 2024 года выпуска по схеме параллельного импорта.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A ещё: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
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Без скидок автомобиль стоит 2,5 млн рублей, но если оформить кредит, страховку или сдать старую машину в трейд-ин, то можно получить дисконт 600 тыс. руб. То есть стоимость авто составит 1,9 млн рублей, при этом дилер дает на автомобили двухлетнюю гарантию.

KIA K3
KIA K3

Семейный автомобиль за 3,6 млн рублей: интересно, на чем сэкономили китайцы?

Kia K3 оснащен 116-сильным 1,5-литровым бензиновым мотором и вариатором. Автомобиль способен разгоняться до 190 км/ч. Среди опций климат-контроль, камера заднего вида и дисплей мультимедийной системы.

Ранее «За рулем» сообщал, что новый недорогой семейный «японец» с АКП, клиренсом 185 мм и очень надежным мотором появился в России.

KIA K3
KIA K3
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Источник: Autonews.ru

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За РулемУшакова Ирина
Фото:KIA
20.06.2024
Фото:KIA
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