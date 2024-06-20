Три китайских кроссовера и седан заметно подешевели в России
Changan изменил стоимость своих автомобилей в России. Сразу четыре модели стали доступнее, но не напрямую, а за счет «дополнительной выгоды». Чтобы получить эту скидку, нужно полностью оплатить машину при покупке.
Седан Changan Eado Plus и кроссовер Uni-T подешевели лишь на 20 тыс. рублей. Eado Plus сейчас стоит 2,21–2,28 млн рублей, Changan Uni-T можно приобрести за 2,38 млн рублей.
Самая популярная модель бренда – Changan CS35 Plus New – подешевела на 100 тыс. и стоит 2,24-2,3 млн рублей. На ту же сумму стал доступнее флагманский кроссовер Changan CS95, он предлагается только в одной комплектации за 4,25 млн рублей.
Ранее «За рулем» сообщал, что новый недорогой семейный «японец» с АКП, клиренсом 185 мм и очень надежным мотором появился в России.
- «За рулем» можно читать в Viber
Источник: «Автоновости дня»