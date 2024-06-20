Лобовое столкновение легковушки и грузовика: три человека погибли в страшной аварии

Три человека погибли в результате ДТП с грузовиком в Липецкой области

Toyota Camry столкнулась с КАМАЗом утром 19 июня на 49-м километре трассы Липецк – Данков. В ДТП погибли три человека.

Уточняется, что, предварительно, причиной аварии стал выезд на полосу встречного движения.

Водитель иномарки и двое его пассажиров умерли на месте происшествия до приезда медиков.

Ранее «За рулем» сообщал, что новый недорогой семейный «японец» с АКП, клиренсом 185 мм и очень надежным мотором появился в России.

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Источник: УМВД России по Липецкой области