Не смог угнать мотоцикл — тогда укачу! (видео)

В Московской области задержали мужчину, укатившего чужой мотоцикл с парковки

Сотрудники угрозыска Ленинского г.о. Московской области задержали 39-летнего мужчину, который пытался укатить чужой мотоцикл иностранного производства, стоящий на улице. По оперативным данным, увидев байк в поселке Дрожжино, злоумышленник решил его похитить, но не смог завести.

Тогда он просто перекатил его во двор своего дома, причинив владельцу ущерб более чем на 250 тысяч рублей. Правда, полиция быстро установила маршрут перемещения и личность подозреваемого.

«По месту его жительства оперативные сотрудники обнаружили похищенный мотоцикл. Правонарушитель успел срезать номер с его двигателя и сломать замок зажигания. Транспортное средство было возращено владельцу», – сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Словом, шалость не удалась. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ, сам он заключен под стражу.

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Источник: МВД Медиа