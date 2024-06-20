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Не смог угнать мотоцикл — тогда укачу! (видео)

В Московской области задержали мужчину, укатившего чужой мотоцикл с парковки

Сотрудники угрозыска Ленинского г.о. Московской области задержали 39-летнего мужчину, который пытался укатить чужой мотоцикл иностранного производства, стоящий на улице. По оперативным данным, увидев байк в поселке Дрожжино, злоумышленник решил его похитить, но не смог завести.

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Тогда он просто перекатил его во двор своего дома, причинив владельцу ущерб более чем на 250 тысяч рублей. Правда, полиция быстро установила маршрут перемещения и личность подозреваемого.

«По месту его жительства оперативные сотрудники обнаружили похищенный мотоцикл. Правонарушитель успел срезать номер с его двигателя и сломать замок зажигания. Транспортное средство было возращено владельцу», – сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Словом, шалость не удалась. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ, сам он заключен под стражу.

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Источник: МВД Медиа

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За РулемИннокентий Кишкурно
20.06.2024
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