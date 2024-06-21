#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
ЗА РУЛЕМ ФЕСТ подошел к концу: оглашены итоги
23 июня
ЗА РУЛЕМ ФЕСТ подошел к концу: оглашены итоги
Подведены итоги соревнований по дрэг-рейсингу в...
Стал известен первый европейский автомобиль, который «пересадят» на китайскую платформу
23 июня
Стал известен первый европейский автомобиль, который «пересадят» на китайскую платформу
Land Rover Freelander станет первым...
Россиян предупредили о подвохах системы «всё включено» в отелях
23 июня
Россиян предупредили о подвохах системы «всё включено» в отелях
Эксперт Татьяна Сапронова рассказала о подвохах...

Эти знакомые хитовые кроссоверы с пробегом стоят как новые «китайцы»

«Автостат» перечислил лучшие в РФ кроссоверы с пробегом по цене новых «китайцев»

Некоторые россияне до сих пор недолюбливают китайские машины и предпочитают вместо них подержанные авто привычных брендов. Какие кроссоверы можно было бы купить по цене новых «китайцев», рассказали эксперты аналитического агентства «Автостат».

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A ещё: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ

Аналитик агентства Дмитрий Ярыгин отметил, что многие популярные кроссоверы на вторичке сейчас можно продать дороже той цены, за которую их купили несколько лет назад.

Эти 5 вещей у вас изымут при проверке документов

Среди них Kia Sportage, Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan в возрасте от 2 до 5 лет, чья остаточная стоимость составляет более 100%. Официально эти машины в Россию уже не возят, вместо них массово продают «китайцев», которые как раз можно купить по цене двух- или трехлетних Kia Sportage, Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan.

То есть, такую подержанную машину можно продать и на вырученные деньги купить нового «китайца» из салона, выбрав из множества доступных моделей.

Ранее «За рулем» сообщал, что новый недорогой семейный «японец» с АКП, клиренсом 185 мм и очень надежным мотором появился в России.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: аналитическое агентство «Автостат»

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемУшакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 142
21.06.2024
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0