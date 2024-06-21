Эти знакомые хитовые кроссоверы с пробегом стоят как новые «китайцы»

«Автостат» перечислил лучшие в РФ кроссоверы с пробегом по цене новых «китайцев»

Некоторые россияне до сих пор недолюбливают китайские машины и предпочитают вместо них подержанные авто привычных брендов. Какие кроссоверы можно было бы купить по цене новых «китайцев», рассказали эксперты аналитического агентства «Автостат».

Аналитик агентства Дмитрий Ярыгин отметил, что многие популярные кроссоверы на вторичке сейчас можно продать дороже той цены, за которую их купили несколько лет назад.

Среди них Kia Sportage, Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan в возрасте от 2 до 5 лет, чья остаточная стоимость составляет более 100%. Официально эти машины в Россию уже не возят, вместо них массово продают «китайцев», которые как раз можно купить по цене двух- или трехлетних Kia Sportage, Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan.

То есть, такую подержанную машину можно продать и на вырученные деньги купить нового «китайца» из салона, выбрав из множества доступных моделей.

Ранее «За рулем» сообщал, что новый недорогой семейный «японец» с АКП, клиренсом 185 мм и очень надежным мотором появился в России.

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Источник: аналитическое агентство «Автостат»