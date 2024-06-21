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Посчитали, сколько новых машин импортируется в РФ из Китая... Вы не поверите

«Автостат»: В мае 2024 года в РФ ввезли 99 тысяч легковых автомобилей

Доля параллельного импорта в общем количестве ввезенных в Россию машин продолжает падать, а вот импорт новых авто в целом – растет. За май в страну попало 99 тысяч легковых машин, причем 70% этого количества (то есть 68,9 тыс. единиц) – это как раз новые. По сравнению с апрелем (57,8 тыс.) поставки новых легковушек выросли на 19%.

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И 95% из импортированных в мае новых машин – китайские, тогда как на долю каждой из оставшихся стран-импортеров пришлось менее чем по 2%... Лидерами импорта новых легковушек стали Chery, Changan, Geely, Haval и Jetour.

Оставшиеся 30% майского импорта – это подержанные машины, где китайцы пока не сильны. Из 30,1 тыс. введенных авто с пробегом лидируют Toyota, Honda, BMW, Nissan и Volkswagen. Большинство машин (63%) импортированы из Японии, также в тройке Южная Корея (13%) и Белоруссия (11%). Самый распространенный (62%) возраст ввозимых машин с пробегом – 3-6 лет. Кстати, объем ввоза «бэушек» по сравнению с апрелем сократился на 5%.

То же самое справедливо и для годового выражения: по сравнению с маем прошлого года, новых машин стали ввозить больше (340 тысяч – двукратный рост!), а подержанных – на 19% меньше, всего 145 тысяч авто.

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Источник: Автостат

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За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 107
21.06.2024
Фото:Depositphotos
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