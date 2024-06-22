#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
ЗА РУЛЕМ ФЕСТ подошел к концу: оглашены итоги
23 июня
ЗА РУЛЕМ ФЕСТ подошел к концу: оглашены итоги
Подведены итоги соревнований по дрэг-рейсингу в...
Стал известен первый европейский автомобиль, который «пересадят» на китайскую платформу
23 июня
Стал известен первый европейский автомобиль, который «пересадят» на китайскую платформу
Land Rover Freelander станет первым...
Россиян предупредили о подвохах системы «всё включено» в отелях
23 июня
Россиян предупредили о подвохах системы «всё включено» в отелях
Эксперт Татьяна Сапронова рассказала о подвохах...

Автомобиль решил проявить самостоятельность — и вот что вышло

Фольксваген Жук (без автопилота) решил попробовать припарковаться сам

Произошло это в мае в Винтерсвейке (Нидерланды).

«Нашему Жуку захотелось "выйти". Мы удивились, кто так странно припарковал машину через дорогу», – говорится в подписи к видео.

Проверив изображения с камеры, владельцы увидели, что это была сама машина.


ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A ещё: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ
«Мы до сих пор задаемся вопросом, как все прошло настолько хорошо и она ничего не задела».

Пользователи высказали различные предположения, как такое могло произойти. В частности, что у того, кто владеет этой машиной, есть «дежурный Ангел-Хранитель», а также что Жук просто-напросто «умный автомобиль».

Ажурный Жук попал на видео

В любом случае, самостоятельный маневр кабриолет выполнил почти филигранно.

Видео: YouTube

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемАлексеева Елена
Фото:YouTube
Количество просмотров 52
22.06.2024
Фото:YouTube
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Volkswagen Beetle

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв