Автомобиль решил проявить самостоятельность — и вот что вышло
Фольксваген Жук (без автопилота) решил попробовать припарковаться сам
Произошло это в мае в Винтерсвейке (Нидерланды).
«Нашему Жуку захотелось "выйти". Мы удивились, кто так странно припарковал машину через дорогу», – говорится в подписи к видео.
Проверив изображения с камеры, владельцы увидели, что это была сама машина.
«Мы до сих пор задаемся вопросом, как все прошло настолько хорошо и она ничего не задела».
Пользователи высказали различные предположения, как такое могло произойти. В частности, что у того, кто владеет этой машиной, есть «дежурный Ангел-Хранитель», а также что Жук просто-напросто «умный автомобиль».
В любом случае, самостоятельный маневр кабриолет выполнил почти филигранно.
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
Видео: YouTube
Фото:YouTube
52
22.06.2024
Фото:YouTube
Поделиться:
Оцените материал:
0
Отзывы о Volkswagen Beetle
К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!