Автомобиль решил проявить самостоятельность — и вот что вышло

Фольксваген Жук (без автопилота) решил попробовать припарковаться сам

Произошло это в мае в Винтерсвейке (Нидерланды).

«Нашему Жуку захотелось "выйти". Мы удивились, кто так странно припарковал машину через дорогу», – говорится в подписи к видео.

Проверив изображения с камеры, владельцы увидели, что это была сама машина.

«Мы до сих пор задаемся вопросом, как все прошло настолько хорошо и она ничего не задела».

Пользователи высказали различные предположения, как такое могло произойти. В частности, что у того, кто владеет этой машиной, есть «дежурный Ангел-Хранитель», а также что Жук просто-напросто «умный автомобиль».

В любом случае, самостоятельный маневр кабриолет выполнил почти филигранно.

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Видео: YouTube