Несчастный VW Жук 12 лет промучался в трейлере

При этом автомобиль 1950 года выпуска ухитрился довольно неплохо сохраниться.

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Где-то в США, на частной земле, постепенно превратившейся в открытое кладбище старых, ржавых и разобранных Volkswagen Beetle, стоял караван-прицеп. А в этом караване находился прекрасно сохранившийся экземпляр старинной модели Volkswagen, хранившийся в столь необычном укрытии с 2010 года.

Это Volkswagen 1950 года выпуска. В автомобиле «раздельное окно» (заднее стекло состоит из двух частей), цвет кузова — между зеленым и серым, кремовая отделка колесных дисков в тон обивке и хромированные детали в отделке придают ему неоспоримый ретрошарм, от которого придут в восторг любители автостарины.

История автомобиля малоизвестна, не исключено, что в прошлом его уже реставрировали, что отчасти объясняет его превосходную сохранность. Говорят, что он появился в сентябрьском выпуске американского журнала Hot VWs за ​​1984 год.

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На поверхности не видно пятен ржавчины. Внутри автомобиль также хорошо сохранился для транспортного средства, которое простояло так долго. Ничего не сказано о состоянии технической части, которая, даже если и не пострадала, требует некоторого восстановления, прежде чем автомобиль сможет возобновить движение после двенадцати лет простоя.

Теперь реставраторы займутся доведением этой «жемчужины» до идеального состояния.

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Источник: Largus

Фото: Depositphotos