Как изуродовать свой VW Beetle: фотофакт

Разумеется, хозяин стремился приукрасить автомобиль, но «слегка» перестарался.

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Volkswagen Beetle — настоящая легенда, но это явно не помешало владельцу внести в автомобиль некоторые сомнительные улучшения.

Этого Жука заметили на парковке магазина Princess Auto в Канаде. В нем есть множество дешевых «фененчек», некоторые запчасти от Jeep Liberty, а также абсолютно случайные аксессуары, которые автомобилю совсем не подходят.

Передняя часть VW сразу бросается в глаза из-за наличия чего-то похожего на заднее антикрыло, хотя и прилипшее к капоту. А еще на нем установлены декоративные «усики». На капоте располагается навесное оборудование с ходовыми огнями и хромированными деталями, имитирующими старинный клаксон. Присмотревшись, можно заметить два значка Jeep, наклеенных на графические изображения кленовых листочков.

«Улучшенный» Beetle оснащен щегольскими колесными дисками и у него приукрашенные колесные акрки. Он также имеет хромированные элементы отделки от автомобиля Jeep, на двери есть несколько случайных наклеек, в том числе со смайликами, а на задней панели кузова красуются три металлических тарелочки разного размера.

Хотя нет фото, показывающих заднюю часть этого Beetle, но как минимум две хромированные выхлопные трубы выглядывают сзади. И в целом этот «улучшайзинг» может служить образцом феерического дурновкусия владельца.

Владелец этого Жука приехал в участок через 30 лет, чтобы отчитаться об устранении выявленных полицией нарушений.



Фото: Reddit