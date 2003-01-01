Полиция выписала предписание, спустя десятилетия новый владелец приехал в участок, чтобы отчитаться о выполненных работах.

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В полиции Средней Франконии (Германия) довольны: владелец VW Beetle позволил закрыть протокол об аварии почти 30-летней давности. Это, конечно, бюрократическая формальность, но многое говорит о менталитете местных жителей.

2 марта 1991 года, почти 30 лет назад, Фольксваген Жук 1963 года попал в аварию. Ничего особенного не произошло, но оказались повреждены бампер и держатель номерного знака. Приехавший на место полицейский сделал то, что должен был в таком случае, — выдал предписание устранить поломки. Сроки устранения дефектов, указанных на карточке, неизвестны, но у владельца в то время не было желания заниматься Жуком, и он оставил его пылиться в гараже. Очевидно, что автомобиль был не единственный в семье.

Нынешнему владельцу автомобиль достался от бабушки. Мужчина оказался любителем ретроклассики и восстановил Жука. А пока занимался машиной, нашел в бардачке предписание о ремонте 30-летней давности. Законопослушный немец отправился к полицейским, чтобы засвидетельствовать: все поломки устранены.

Как ни странно, запись оказалась действующей, и, проверив состояние автомобиля, полицейский ее закрыл. А мимоходом заметил: вот ведь история — коллега, открывший запись, уже давно на пенсии, а Жук и через 30 лет как новенький!

Производство VW Beetle, основанного на технологиях 1930-х, завершилось в 2003 году. Автомобиль является культовым для любителей классики и с годами только прибавляет в цене.

Поломки устранены, герр офицер! Спустя 30 лет! Полиция выписала предписание, спустя десятилетия новый владелец приехал в участок, чтобы отчитаться о выполненных работах. Поломки устранены, герр офицер! Спустя 30 лет!

Этот владелец радуется, что на приборной панели загорелись все лампочки.



Фото: Полиция Средней Франконии