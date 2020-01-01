Это комбо! На приборке загорелись все лампочки

Владелец, увидев это, сказал: «Наконец-то я смогу перейти на следующий уровень!»

У парня неплохое чувство юмора: «Наконец-то включились все лампочки. Прошли годы», — написал безалаберный владелец машины под ником Thoughtful_Antics, размещая пост на Reddit.

На фото мы видим, что на приборной панели горят сразу пять индикаторов, то есть буквально все. В том числе — про отсутствие омывайки и топлива для полноты картины. Причем зажглись они не одномоментно, а «включались постепенно».

Отвечая на комментарии, автор пишет, что ему пришлось проехать около 300 тыс. км, прежде чем удалось добиться такого эффекта. На вопрос пользователей, не устал ли он измываться над машиной, говорит: да, было нелегко, но он достаточно беден и легко добрался до «этой точки». А на вопрос, не опасается ли он ездить с ворохом критических неисправностей, да еще и когда бензин на нуле, шутит: мол, машина автоматически перешла в безопасный режим.

Ездит он теперь медленно и только по нескоростным дорогам. Машина у него «суперстарая Тойота», модель не уточнил. Впрочем, он понимает, что вместе с машиной они приблизились к «абсолютной свободе», к дзену, когда ни топливо, ни исправность мотора уже не имеют значения...

Другой пользователь Reddit похвастал, что стоял в пробке с самим Киану Ривзом!



Фото: Reddit