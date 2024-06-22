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Переход на электромобили не поможет экологии

Ученые: сокращение срока службы автомобилей не поможет спасти планету

Сокращение срока эксплуатации легковых автомобилей окажет небольшое влияние на снижение выбросов парниковых газов и может привести к увеличению затрат и повышенному расходу материалов, говорится в отчете, опубликованном в журнале Environmental Research: Infrastructure and Sustainability.

Исследование американских ученых показало, что в США на легковые автомобили приходится 17% ежегодных выбросов парниковых газов, но введение 15-летнего срока службы не приведет к значительному улучшению экологической ситуации.

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Экологи давно предлагают сократить время, в течение которого можно использовать автомобили, чтобы быстрее перейти на электрокары. Однако исследование показало, что такие ограничения могут увеличить негативное влияние электромобилей на окружающую среду. Это произойдет из-за большего потребления материалов и увеличения экотоксичности, связанной с производством батарей. Кроме того, массовое внедрение электромобилей требует больших затрат, которые часто превышают текущие последствия выбросов углерода.

Исследование также показало, что ограничение времени использования автомобилей будет полезным только если одновременно принять дополнительные меры. Эти меры включают снижение количества выбросов, которые происходят при создании электроэнергии, улучшение топливной эффективности и снижение вредных выбросов при производстве автомобилей.

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Команда исследователей из Университета Торонто использовала модель FLAME для анализа того, как сокращение срока службы электромобилей и износ аккумуляторов влияют на выбросы парниковых газов от легковых автомобилей. Это помогло оценить, насколько эффективно и экономически целесообразно такое ограничение.

Источник: Inc.

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За РулемАлексеева Елена
Фото:Unsplash
Количество просмотров 107
22.06.2024
Фото:Unsplash
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