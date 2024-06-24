Эти действия «убивают» двигатель в жару

Автоэксперт Стрельбицкий рассказал, как защитить мотор при езде в жаркую погоду

Чтобы жаркое лето не обернулось дорогостоящим ремонтом машины, нужно выполнять несколько простых рекомендаций, касающихся моторного масла и системы охлаждения мотора. Глава департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий отмечает, что необходимо следить за объемом охлаждающей жидкости. Она не даёт двигателю перегреваться, поэтому так важно особенно в жаркую погоду поддерживать ее оптимальный уровень.

Также необходимо следить за чистотой радиаторов, которые могут забиваться пухом, грязью и прочим, что попадает в них с дороги.

При температурах до 25-30 градусов это не особенно заметно, хотя двигатель, а особенно АКП, работают в гораздо более напряженном температурном режиме, чем должны, пояснил специалист. Сложности начинаются при температуре выше 30 градусов, автомобиль может закипеть.

Эксперт рекомендует не нагружать мотор усиленной работой кондиционера, заливать только качественное горючее на проверенных АЗС и по возможности избегать агрессивного вождения, ведь именно оно часто приводит и к перегреву, и ко многим другим проблемам в жару.

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Источник: Российская газета