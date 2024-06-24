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Эти действия «убивают» двигатель в жару

Автоэксперт Стрельбицкий рассказал, как защитить мотор при езде в жаркую погоду

Чтобы жаркое лето не обернулось дорогостоящим ремонтом машины, нужно выполнять несколько простых рекомендаций, касающихся моторного масла и системы охлаждения мотора. Глава департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий отмечает, что необходимо следить за объемом охлаждающей жидкости. Она не даёт двигателю перегреваться, поэтому так важно особенно в жаркую погоду поддерживать ее оптимальный уровень.

Также необходимо следить за чистотой радиаторов, которые могут забиваться пухом, грязью и прочим, что попадает в них с дороги.

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При температурах до 25-30 градусов это не особенно заметно, хотя двигатель, а особенно АКП, работают в гораздо более напряженном температурном режиме, чем должны, пояснил специалист. Сложности начинаются при температуре выше 30 градусов, автомобиль может закипеть.

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Эксперт рекомендует не нагружать мотор усиленной работой кондиционера, заливать только качественное горючее на проверенных АЗС и по возможности избегать агрессивного вождения, ведь именно оно часто приводит и к перегреву, и ко многим другим проблемам в жару.

Ранее «За рулем» сообщал, что новый недорогой семейный «японец» с АКП, клиренсом 185 мм и очень надежным мотором появился в России.

Источник: Российская газета

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 3
24.06.2024
Фото:Depositphotos
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