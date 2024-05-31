Эти факторы повышают риск поломки двигателя в жару

Эксперт Григорьев рассказал, как защитить машину от неожиданных поломок в жару

В жару мотор испытывает повышенные нагрузки из-за высоких температур и более активного стиля вождения. Из-за несвоевременного ТО, которое приводит к старению масла, накоплению сажи и продуктов износа, двигатель может выйти из строя, рассказал глава отдела маркетинга и PR ГК «БорисХоф» Аркадий Григорьев.

Также загрязнение радиаторов охлаждения может повлечь перегрев двигателя, что вызовет необратимые структурные деформации головки блока двигателя и деталей цилиндро-поршневой группы. В системе охлаждения может образоваться коррозия и загрязнения, если не следить за антифризом. Это может спровоцировать засорение радиатора, трубопроводов и теплообменников, и охлаждаться мотор будет хуже. Также к поломкам приводит использование контрафактного моторного масла и некачественного бензина, отметил специалист.

Все указанные факторы повышают риск поломки двигателя, пояснил он. Поэтому необходимо следить за состоянием машины, регулярно проводить ТО, использовать качественные расходные материалы и топливо в жару, подытожил Григорьев.

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Источник: Российская газета