Новый внедорожник с просторным салоном и смешным расходом представлен публике

Стартовали продажи GAC Trumpchi ES9 с запасом хода 1215 км в двух версиях

Китайский автопроизводитель GAC представил свой новый флагманский внедорожник – Trumpchi ES9, который обещает стать серьезным конкурентом в сегменте премиальных автомобилей. Впечатляющий дизайн, просторный салон, передовые технологии и рекордная экономичность – все это делает ES9 привлекательным предложением как для семейных покупателей, так и для тех, кто ценит комфорт и практичность.

GAC Trumpchi ES9 имеет узнаваемый дизайн, характерный для автомобилей марки. В его облике гармонично сочетаются современные элементы и классические черты.

GAC Trumpchi ES9

Габариты автомобиля впечатляют: 5015 х 1950 х 1780 мм, а колесная база составляет внушительные 2920 мм.

Интерьер ES9 впечатляет своим качеством материалов и продуманностью компоновки. 12,3-дюймовая ЖК-панель приборов, 14,6-дюймовый центральный экран управления и система проекционного дисплея AR-HUD создают футуристическую атмосферу. Все эти системы управляются с помощью процессора Qualcomm Snapdragon 8155, что обеспечивает высокую скорость обработки информации и плавность работы.

В зависимости от комплектации, ES9 предлагает различные варианты оснащения. Модель Pro+ обладает панорамным люком, многослойным звукоизоляционным стеклом для передних пассажиров, памятью наружных зеркал, подогревом руля, беспроводной зарядкой смартфона и вентиляцией/массажем передних сидений.

Более дорогая версия Max+ дополнительно оснащена коленными подушками безопасности, системами напоминания об усталости водителя и автомобильными камерами.

Интерьер GAC Trumpchi ES9

GAC Trumpchi ES9 оснащен подключаемой гибридной системой, сочетающей в себе мощный 2-литровый двигатель внутреннего сгорания и электродвигатель. ДВС выдает 140 кВт мощности и 330 Н·м крутящего момента, а электродвигатель развивает 134 кВт мощности и 300 Н·м крутящего момента.

Совместная работа этих двух силовых агрегатов позволяет ES9 обеспечить впечатляющую экономичность. Запас хода на чисто электрическом ходу составляет 143 км, а общий запас хода – 1215 км, что является рекордным показателем для автомобилей данного класса. Расход топлива составляет всего 5,23 л на 100 км.

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Источник: ITHome