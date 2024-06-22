В продаже появился культовый «американец». Дорого!

В Москве продают купе Pontiac 1976 года за 15 миллионов рублей

Не все Понтиаки стоят бешеных денег (например, на ЗА РУЛЕМ ФЕСТ можно будет увидеть совсем недорогой вариант), но чем винтажнее, больше и мощнее – тем дороже, это уж определенно. В Москве на продажу выставили купе Pontiac Grand Prix III поколения, выпущенное в 1976 году.

Pontiac Grand Prix III

Только вдумайтесь в эти цифры: 7,5 литра (V8, и конечно, АКП), 200 л.с., а пробег – всего 19 800 километров. У этих старых американских движков почти вечный ресурс, так плюсом этому – конкретно этот почти не ездил!

Pontiac Grand Prix III

Продавец сообщает, что автомобиль пребывает в оригинальном состоянии – все детали «родные», как и благородный красный колер кузова. Также известно, что машина привезена из США в 1982 году... И по ПТС – всего один владелец!

Конечно, как и любой старый автомобиль, этот будет нуждаться в уходе и наверняка подкинет проблем. И хотя фотографии оставляют благоприятное впечатление об общем состоянии этого красавца, все же это машина для настоящих ценителей. Собственно, об этом говорит и цена – 15 млн рублей.

Pontiac Grand Prix III

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Источник: Avito