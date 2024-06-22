В продаже появился культовый «американец». Дорого!
Не все Понтиаки стоят бешеных денег (например, на ЗА РУЛЕМ ФЕСТ можно будет увидеть совсем недорогой вариант), но чем винтажнее, больше и мощнее – тем дороже, это уж определенно. В Москве на продажу выставили купе Pontiac Grand Prix III поколения, выпущенное в 1976 году.
Только вдумайтесь в эти цифры: 7,5 литра (V8, и конечно, АКП), 200 л.с., а пробег – всего 19 800 километров. У этих старых американских движков почти вечный ресурс, так плюсом этому – конкретно этот почти не ездил!
Продавец сообщает, что автомобиль пребывает в оригинальном состоянии – все детали «родные», как и благородный красный колер кузова. Также известно, что машина привезена из США в 1982 году... И по ПТС – всего один владелец!
Конечно, как и любой старый автомобиль, этот будет нуждаться в уходе и наверняка подкинет проблем. И хотя фотографии оставляют благоприятное впечатление об общем состоянии этого красавца, все же это машина для настоящих ценителей. Собственно, об этом говорит и цена – 15 млн рублей.
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Источник: Avito